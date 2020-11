Presentación do Culturgal 2020 © Mónica Patxot Presentación do Culturgal 2020 © Mónica Patxot Presentación do Culturgal 2020 © Mónica Patxot Víctor López, presidente da Asociación Culturgal © Mónica Patxot Xosé Aldea, director do Culturgal © Mónica Patxot Jacobo Sutil, director de Agadic © Mónica Patxot Carmen Fouces, concelleira de Cultura © Mónica Patxot Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra © Mónica Patxot

O sábado 28 e o domingo 29 de novembro celébrase no Pazo da Cultura de Pontevedra a 13º edición do Culturgal.

A maior feira de Galicia adicada ao sector da cultura, as artes e a creación preséntase baixo o lema 'En caso de Emerxencia, Cultura', en clara alusión á complicada situación sanitaria na que nos atopamos.

A pandemia da covid-19 levou a moitos artistas a ter que cancelar as súas representacións teatrais, presentación de libros, concertos e un sinfín de eventos culturais. Ante estas circunstancias, Culturgal quere ser un revulsivo para liderar a recuperación económica do sector cultural de Galicia. "Nesta edición hai que destacar as agallas, valor e fortaleza do Culturgal para estar hoxe aquí", manifestaba Carme Fouces, a concelleira de Cultura de Pontevedra, a cidade que ano tras ano acolle este grande evento, na presentación do programa da Feira realizado este venres. Fouces engadía, en recoñecemento ao labor dos organizadores, que "non hai pandemia que poida co Culturgal".

Pola súa banda, Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, organismo copatrocinador xunto á Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, lembraba que "non coñecemos un só contaxio en ningunha actividade cultural" pero que en todo caso, atendendo ás medidas marcadas polo Goberno autonómico, esta edición de Culturgal desenvolverase cun estrito control de aforo e con actividades preferentemente online.

Xosé Aldea, o director do Culturgal, avanzaba que esta edición xurdía para dar resposta a unha pregunta: "como podemos contribuír á recuperación da cultura?". Por iso, dende o primeiro momento desbotouse a posibilidade de cancelar o Culturgal 2020 e fíxose un esforzo para que a feira puidese celebrarse.

O presidente do Culturgal, Víctor López, lembraba que "a cultura non para" e que manter este evento era fundamental para que todas as persoas e empregos relacionados co sector puidesen planificar as súas actividades de cara ao ano 2021, clave para a recuperación da economía das industrias culturais. A importancia estratéxica da Feira queda reflectida no recente informe do Observatorio da Cultura de España que, comentaba López, "recoñece a Culturgal como o evento máis destacado da cultura galega".

Á presentación realizada este venres no Pazo da Cultura tamén acudía o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo Sutil, quen destacaba que ata a presente data, o organismo dependente da Xunta promovera "un 15% de propostas programadas máis ca o ano anterior e que aspira a que a final deste 2020 sexa dun 50% con respecto ao ano anterior". E neste contexto, o Culturgal é o mellor escenario para dar saída a espectáculos que doutra maneira tería difícil a súa difusión debido a pandemia.

ESPAZOS FÍSICOS E VIRTUAIS

A 13ª edición do Curtulgal desenvolverá a súa programación presencial, para un aforo moi limitado, e online.

O Espazo Cinema será o único exclusivamente presencial, xa que a programación dos outros tres escenarios: Foro (Sala de Exposicións do Pazo da Cultura de Pontevedra), Escena (Auditorio do Pazo da Cultura) e Libro (Teatro Principal de Pontevedra) será transmitida a través de tres canles na web cultur.gal e en YouTube. En canto á asistencia presencial, para garantir o acceso será preciso retirar previamente a invitación na web do evento.

O sábado 28 e o domingo 29 de novembro, máis de 70 propostas culturais de música ao vivo, teatro, libros, arte, ciencia e espectáculos para toda a familia, 12 cámaras, 20 horas de retransmisión e un equipo de máis de 60 persoas estarán traballando para levar ás casas o mellor da cultura galega.

PROGRAMACIÓN

Ledicia Costas, Manuel Rivas, Berta Dávila, Antón Patiño, Alberto Vázquez, Kiko da Silva e Elba Pedrosa serán algúns dos protagonistas do Espazo Libro, mentres que o Foro centrarase nas artes escénicas, poesía ou performance con nomes como Mónica Mura, Carlos Varela, Rosalía Fernández Rial, Antón Reixa, Aldaolado ou Ana Romaní, ademais dos espectáculos de Inversa Teatro e Vella Escola, entre outros.

No Espazo Cinema, o único no que o acceso do público será exclusivamente presencial, proxectaranse títulos recentes do audiovisual galego, a meirande parte deles producidos con subvención da Xunta de Galicia, como A illa das mentiras, Arima, Longa noite, A media voz ou Ons.

O pase desta última longametraxe, dirixida por Alfonso Zarauza, será precisamente o evento central da xornada de apertura de Culturgal o venres 27, para o que se contará tamén co concerto do grupo Chicharrón, que interpreta o tema principal da banda sonora de Ons.

Como guiño á cidade de Pontevedra, o domingo 29 terá lugar a proxección da restaurada versión polícroma do documental de 1927 Pontevedra, cuna de Colón, peza de Enrique Barreiro pioneira na experimentación para dotar de cor á imaxe cinematográfica.

Pola súa banda, os concertos poderán ser seguidos desde o Auditorio do Pazo da Cultura a través da Canle Escena. Seis dos espectáculos ao vivo que poderán verse neste encontro no marco do Fondo de Proxectos Culturais 2021 son os concertos de Susana Seivane, Luar na Lubre e Os d’Abaixo, así como as montaxes escénicas Sofía unipersonal, de Inversa Teatro; Karelu, de Os Náufragos Teatro; e Ópera Break’s, de Vella Escola.

A programación de Culturgal 2020 xa está dispoñible na páxina oficial: cultur.gal