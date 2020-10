Culturgal 2020, sen casetas pola covid-19: haberá actividades en cinco escenarios e tres canles en streaming

O avance da pandemia da covid-19 en Galicia e as restricións aprobadas polas autoridades obrigou os organizadores do Culturgal a modificar os seus plans para a edición número 13 desta feira das industrias culturais de Galicia.

O Culturgal 2020 manterase nas datas previstas, entre os días 27 e 29 de novembro, pero será cun formato semipresencial que prescindirá das habituais casetas que as compañías do sector instalaban no Recinto Feiral de Pontevedra.

Os aforos de 60 persoas para espazos pechados, ata 100 se hai autorización da Xunta, non serían rendibles para os participantes, recoñece a dirección da feira, nin pola vía económica directa da venda de produtos, nin de marca pola súa presenza na feira.

A preparación da feira continuará no deseño da programación e contidos que se ofrecerán nos diferentes escenarios e cos aforos presenciais que permita a situación sanitaria. Haberá ademais emisións por streaming para que o evento chegue a todo o público interesado.

Así, "convencidos de que a cultura é segura", o Culturgal contará con cinco escenarios de programación, dedicados aos libros, á programación infantil, ás conferencias e presentacións, ao cine e ás artes escénicas, que terán o aforo presencial que se permita nese momento.

O equipo da feira traballa para que tres deses espazos, o dos libros, o foro de conferencias e a programación escénica, teñan retransmisións a través de internet.

A intención é "estimular o consumo de produtos culturais" a pesar da pandemia e traballar para que no ano 2021 o Culturgal "volva a ser a festa da cultura para grandes públicos", ocupando de novo todo o espazo dispoñible no Recinto Feiral de Pontevedra.