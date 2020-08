A Orquestra Clásica de Vigo actuará este domingo na Carballeira de Caldas

Orquestra Clásica de Vigo © Orquestra Clásica de Vigo

A Carballeira de Caldas de Reis será o escenario, este domingo 16 ás 20:00 horas, dun novo evento do programa 'Música no Ar' que a Deputación de Pontevedra puxo en marcha co obxectivo de incentivar a cultura en vivo despois do estado de alarma e confinamento.

Deste xeito, a sección de percusión da Orquestra Clásica de Vigo ofrecerá un concerto no que se interpretarán obras de diferentes épocas para achegar a música a todos os recunchos e democratizar a cultura.

A sección de percusión da Orquestra Clásica de Vigo ofrecerá unha sesión actual, rítmica e dinámica desta disciplina con pezas que procuran xerar un equilibrio grazas ó diálogo entre solistas, números en conxunto, melodías e ritmo. Trátase dunha selección de obras que resultarán sorprendentes tanto pola súa forza sonora como pola emprego dos instrumentos, xerando así unha intervención na que participan música, ritmo, movemento e imaxe.

A cita conta con protocolos de seguridade, hixiene e distanciamento ante a crise sanitaria xerada pola pandemia de Covid-19, polo que os asistentes deberán asistir con máscara de xeito obrigatorio e os accesos e a capacidade serán controlados de xeito exhaustivo.

'Música no Ar', enmarcado dentro do amplo programa cultural deseñado pola Deputación de Pontevedra para o ano 2020, máis concretamente do plan provincial 'Re-acción cultural', que conta cun orzamento de 2,5 millóns de euros, procura espallar a cultura por toda a provincia, divulgar a música de cámara de xeito gratuíto e poñer en valor a todas aquelas persoas que se dedican con talento, paixón e virtuosismo á renovación do xénero musical.