A gala 'Unha lingua de premio' porá en valor a todos os premios literarios da provincia

Ledicia Costas e Xosé Leal presentan 'Unha lingua de premio' © Mónica Patxot

Os 17 premios literarios que convocaron e fallaron durante o ano 2017 os concellos da provincia e a Federación Provincial de Anpa de centros públicos (Fanpa) serán os protagonistas da gala 'Unha lingua de premio' que organizará a Deputación de Pontevedra o vindeiro mércores 26 de setembro, coincidindo co Día Europeo das Linguas.

A festa celebrarase no Pazo Provincial ás 19.30 horas e nela terán un protagonismo compartido os 17 citados premios literarios e os gañadores dos mesmos durante o ano pasado.

Ademais, a gala buscará poñer en valor a relación entre a literatura, a música, o deseño e a arte e o sector audiovisual, de modo que durante a súa celebración haberá unha homenaxe a todos aqueles músicos que inclúen as obras dos poetas galegos nas súas cancións a través da banda ' Xardín Desordenado', a ilustradora Paula Pereira fará un deseño exclusivo en cerámica para a festa e proxectarase unha peza audiovisual a cargo das actrices Iria Pinheiro e Ailén Keidelman.

A gala estará dirixida pola escritora e integrante da xunta directiva da Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG) Ledicia Costas, tamén incluirá dúas homenaxes, un á traxectoria a favor da lingua do Festival de Poesía do Condado e outro a Manuel Bragado.

O deputado provincial de Cultura, Xosé Leal, e Ledicia Costas presentaron a actividade este mércores nunha rolda de prensa na Deputación na que Leal definiu o Festival de Poesía do Condado como "unha rara avis no noso país" e apostou por "seguir potenciando e recoñecendo" o seu labor a favor da lingua, a literatura e a identidade do pobo galego. De Manuel Bragado, destacou o seu coñecido labor no mundo da edición e a súa relación con moitos dos premios que se fallan na provincia e Ledicia Costas insistiu en que é unha persoa que "entregou a súa vida á literatura".

A gala será unha gran festa na que, segundo Ledicia Costas, poñerase en valor que "temos unha lingua de premio, o que pasa é que moitas veces esquecémolo" e que "temos moito que celebrar e moito que festexar" e eventos como este permiten destacar a lingua e a cultura galega, pero tamén aos creadores do país, pois "estamos á cabeceira en talento na literatura, na música e en todas as disciplinas, e ás veces ou que nos falta é crelo un pouquiño".

Para homenaxear os premios literarios, xornalísticos e de investigación como se merecen, Leal destacou que se poñerá unha moqueta no Pazo Provincial para recibir aos asistentes "polo simbolismo que as alfombras vermellas tiveron sempre nas grandes galas". En estra ocasión, será azul, non vermella e imprimiranse nela os nomes das obras e autores gañadores en todos os premios.

Xosé Leal explicou que aínda non é posible homenaxear aos premiados de 2018 porque non todos os premios teñen fallo a estas alturas do ano. En todo caso, el móstrase partidario de que esta festa 'Unha lingua de premio' teña vocación de continuidade. Non pode garantilo nin se atreve a facelo porque o próximo ano haberá eleccións municipais que poden supoñer un cambio no goberno da Deputación.