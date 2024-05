A guionista de '20.000 especies de abellas' será titora no programa formativo da II Residencia FICBUEU

Entre o 16 e o 23 de outubro, catro creadores audiovisuais traballarán na Illa de Ons da man de catro especialistas consolidadas no sector para avanzar no desenvolvemento de cadanseu proxecto de curtametraxe. Será a II Residencia FICBUEU.

Estíbaliz Urresola, cuxo traballo recente máis destacado foi o guión da premiada longametraxe '20.000 especies de abellas', titorizará os catro proxectos participantes deste programa formativo.

As actividades da II Residencia FICBUEU, inclúen titorías individualizadas e grupais relacionadas co desenvolvemento de guión e dirección. Ademais, haberá formacións específicas en tres áreas relacionadas coa produción dun filme.

A guionista Carmen Ávalos impartirá formación en 'Guión con perspectiva de xénero'. A produtora Beli Martínez sobre os 'Primeiros pasos tras a finalización dun guión'. Sobre a 'Importancia da coordinación de intimidade nunha rodaxe' impartirán clases Tábata Cerezo e Lucía Delgado. A súa empresa, Intimact, traballa con produtoras audiovisuais asesorándoas sobre a mellor maneira de afrontar a rodaxe das escenas íntimas de cada ficción.

O Festival Internacional de Cinema de Bueu, FICBUEU, promove o proxecto por segundo ano consecutivo. Na primeira edición, a de 2023, as catro creadoras participantes traballaron en Ons no desenvolvemento de cadanseu filme. Tiveron coma titora á guionista de filmes coma 'As Bestas', Isabel Peña.

O proxecto de Residencia mereceu en 2023 o apoio do Ministerio de Cultura e da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic). De entre as curtametraxes participantes, unha está en desenvolvemento grazas ao primeiro impulso recibido co premio desta primeira edición. As outras tres persoas participantes tamén están desenvolvendo os seus proxectos.

A illa de Lanzarote acolle a rodaxe da curtametraxe seleccionada para a súa produción co apoio do Festival. Trátase de 'Simes', do realizador catalán Jordi Sanz Angrill. O filme recibiu 15.000 euros do festival logo de pasar polas actividades de desenvolvemento de titoría e formación pola Illa de Ons.

As bases e o formulario de inscrición para a II Residencia FICBUEU están na páxina web do Festival Internacional de Cinema de Bueu. O prazo de presentación de candidaturas está aberto ata 10 de xuño.