Festa rachada coas raíñas da noite

Sardiñada popular na Seca © Diego Torrado

A gran sardiñada popular da Seca e as fogueiras reuniron este sábado a miles de persoas en Poio.

As sardiñas, as raíñas da noite, empezáronse a asar pola tarde. Unhas grellas de calidade nas que sobresaía unha excelente materia prima. Do xeito, frescas, ningunha mazada, "jugosita". Un manxar.

No recinto das festas da Reiboa a Policía Local despregou un dispositivo especial de tráfico, cun cambio de sentido nas vías anexas para facilitar a chegada e saída do numeroso público que acudiu a pasar esta noite máxica á explanada da Seca.

A festa xa arrincou a media tarde coa recollida de herbas de San Xoán. A actividade comezou na Praza de Arís e, como sempre, estivo organizada pola Asociación Cultural Ronsel.

A sardiñada na Seca empezou ás 21.30 horas e a continuación celebrouse a verbena amenizada polas orquestras Super Fama e Ceniza. Como é tradicional, un espectáculo de lume e o aceso da fogueira na Seca foron o epicentro desta velada.