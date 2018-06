A Policía Local de Poio activa o plan de tráfico especial polas Festas de San Xoán

As Festas de San Xoán están ao virar a esquina, e por iso a Policía Local de Poio activa desde este luns 18 de xuño un dispositivo especial de tráfico.

Este dispositivo céntrase na zona da Seca, habitual recinto festivo no que se instalan cada ano as atraccións festivas.

Por este motivo o acceso ao lugar quedará restrinxido aos vehículos, o que afecta especialmente á comunidade educativa do CEIP Isidora Riestra. No seu caso, para as nais e pais do alumnado habilitouse a zona da Alameda para acceder en coche, mentres que o aparcadoiro estará situado á beira do ximnasio municipal.

O resto de residentes da Seca tamén verán limitado o seu acceso á chaira, polo que se recomenda a utilización das vías alternativas existentes no lugar.

O dispositivo especial de tráfico permanecerá activo ata o día 26 de xuño.