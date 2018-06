As pregoeiras do San Xóan: Teresa Fernández-Valdes, Eva Fernández e Marta Larralde © PontevedraViva Marta Larralde, Teresa Fernández-Valdés y Eva Fernández © Bambú Producciones

Considerada unha das mulleres máis influentes de España, Teresa Fernández-Valdés, produtora executiva de Bambú, xunto ás actrices Marta Larralde e Eva Fernández, pregoou desde o balcón do Concello de Poio o inicio das Festas de San Xoán.

No seu discurso Teresa quixo "agradecerlle a miña terra todo o que me regalou" reivindicando os seus raices "se teño que identificar ou meu fogar, non teño ningunha dúbida, Galicia é a miña patria e Poio o meu berce" e engadiu "aquí crieime e aquí descubrín que os soños pódense facer realidade". Foi un pregón cheo de xestos de agarimo, aderezado con humor e cargado con reivindicacións.

Pola súa banda as actrices Eva Fernández e Marta Larralde agradeceron estar rodeadas de "mulleres con talento, mulleres traballadoras".

Como elas mesmas dixeron "aquelarre de pregoeiras nas Festas de San Xoán de Poio".

Antes do tradicional chupinazo o Concello entregou os premios aos deportistas máis destacados: Carolina Agulla, do Poio Pescamar; o piragüista Pablo Rodríguez Requejo, e as sénior do Club Saraiba, composto por Laura Gómez e Iria Calvar. De igual modo, entregáronse os galardóns do concurso do cartel das festas: Pedro Ruano, Nuria Gómez, Saúl Borges, Faidah Serantes e Nerea Medrano.