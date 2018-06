Churrasco do xeito

Mercado de Pontevedra © PontevedraViva Mercado de Pontevedra © PontevedraViva

A escalada no prezo da sardiña provoca que cada vez máis xente opte polo churrasco para alimentar a noite de San Xoán. En 24 horas o quilo de sardiña triplicou o seu prezo na Praza de Abastos de Pontevedra, a pasar dos 5 ou 6 euros de media que se pedían por ela a principios de semana ata os 15. O churrasco mantén a súa cotización inalterable.

A motivo da alza no prezo do peixe azul hai que buscalo na mala mar destas xornadas, a noite de tormenta do xoves con vento e ondada, complicou a faena á frota da ría. A menor oferta e maior demanda, os prezos dispáranse.

Na lonxa de Cambados celebrou este sábado unha poxa extraordinaria só para a venda das sardiñas do xeito. Aínda que nas grandes superficies comerciais ofrécense sardiñas moi baratas procedentes de Marrocos e de Portugal. Outra alternativa é o xurelo.

O que para algúns negocios é negativo beneficia a outros, é o caso das carnicerías que despachan sen descanso churrasco e chourizos.