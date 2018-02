Piden estabilidade no emprego para manter o sistema público de pensións

José Ramón Piñeiro (CCOO), Ramón Vidal (UGT) y Mercedes Márquez (CCOO). © Pontevedra Viva

Os sindicatos CC. OO. e UGT convocan unha concentración este xoves 15 de febreiro ante a Subdelegación do Goberno de Pontevedra ás 11:30 horas. Os manifestantes reclamarán un sistema de pensións digno, dentro da campaña que están a desenvolver nos últimos meses.

Os secretarios comarcais de UGT, Ramón Vidal, e CC. OO., José Ramón Piñeiro, coa representante dos pensionistas deste sindicato, Mercedes Márquez, incidiron este martes en rolda de prensa na necesidade dunha subida das pensións máis aló do 0,25% destes últimos anos. O seu obxectivo é a derrogación da reforma que levou a cabo o goberno no ano 2013, a través dunha serie de mobilizacións.

Estes sindicatos queren mentalizar aos traballadores de que existen fórmulas para que se manteña o actual sistema público de pensións como o incremento de dous puntos de cotización, o aumento das bases máximas de cotización ou a asunción por parte do Estado dos gastos de administración da Seguridade Social. Pero, sobre todo, reclaman unha mellora do mercado de traballo para que se sustente o réxime actual da Seguridade Social. Afirman que desde o ano 2013, os pensionistas perderon nun 4% o poder adquisitivo e, aínda así, hai pensionistas que cobran máis que os seus fillos. Unha circunstancia que, segundo os sindicatos, demostra a mala situación na que se atopa o mercado tras as reformas laborais desta década.

Para modificar e mellorar a subida do 0,25% queren chegar á mesa de diálogo do pacto de Toledo e pedir que se respecte o antigo sistema de revalorización, de acordo co IPC.

Ademais levará a cabo unha recollida de sinaturas entre os días 19 e 23 de febreiro. Estas sinaturas serán presentadas á ministra Fátima Báñez, a quen esixe unha mellora da calidade dos actuais contratos a tempo parcial e lograr unha cotización que permita estabilidade no futuro. Como medida para evitar que as pensións sigan padecendo situacións de crises, tamén propoñen un imposto paralelo ao financiamento.

Actualmente, a pensión media en Galicia supera por pouco os 700 euros. Destas pensións dependen integramente preto de 17.000 pontevedreses.