A eurodeputada Lidia Senra chama á mobilizarse o 22 de febreiro na defensa das pensións públicas

A eurodeputada Lidia Senra © Mónica Patxot

Un pensionista galego cobra de media 750 euros en Galicia. Se é muller, a cifra redúcese máis para situarse en 600 euros mensuais. Son datos que xeran preocupación no Movemento Galego en Defensa dás Pensións Públicas ( MODEPEN), ao comprobar que as pensións galegas están por debado da estatal (926 euros) ou a da Comunidad de Madrid (1.090 euros).

A eurodeputada Lidia Senra e os integrantes de MODEPEN, Victoria Portas e Xabier Pérez Dávila, lanzaban un chamamento este venres na Casa das Campás para que a cidadanía sómese ás concentracións previstas para o día 22 ás 12.00 horas en todo o Estado. En Pontevedra levará a cabo na Praza de España. Nestes actos reivindicaranse as pensións públicas. Lidia Senra alertaba dos movementos que se están levando a cabo na Comisión Europea para aprobar un regulamento que consolide un "produto panaeuropeo de pensións privadas".

Desde MODEPEN entenden que desde a Unión Europea mantense unha liña neoliberal que empobrece á maioría da sociedade. "*É intolerable", afirma Lida Senra que denuncia que estas pensións privadas establecen unha fórmula restritiva para dificultar que as persoas recuperen o diñeiro. "Non podemos tolerar que cando as persoas sexan pensionistas, se convirtan en pobres", sentenciou a eurodeputada.

Xabier Pérez afirmaba que o sistema de pensións público é viable pero que o único obxectivo político que se está buscando é beneficiar aos grandes banqueiros como Francisco González, presidente do BBVA, ou a Patricia Botín, presidenta do Banco Santander, así como ao resto de máximos responsables das entidades banqueiras dos países europeos.

Victoria Portas lembra que hai viúdas e orfos que cobran menos de 380 euros de pensión, unha cantidade que o Goberno central considera "digna". Por este motivo piden, non só a xubilados e pensionistas senón a todas as xeracións, que leven a cabo protestas na rúa.