O Poio Pescamar, con todo o plantel para pechar o seu pase á Copa de España

Xoga todas as súas opcións o Poio Pescamar este sábado (18:00 horas) no Pavillón da Seca na última xornada de liga, na que espera lograr o billete para participar na Copa de España por segunda tempada consecutiva.

As vermellas dependen de si mesmas para asegurar a sétima praza, a última que dá acceso ao torneo copeiro, pero para iso deben igualar o resultado dun Penya Esplugues ao que avantaxa nun punto e que xogará ante o Móstoles.

Pola súa banda as xogadoras adestradas por Marcio Santos, que se despedirá da Seca, reciben a visita do UCAM Pozo Murcia, noveno na táboa pero que xa non ten ningún obxectivo a tiro.

Gañando, calquera conta do Penya Esplugues é inútil, e a iso agárrase un Poio Pescamar que conta para a cita con todo o seu plantel dispoñible.

A convocatoria para o encontro compóñena: Silvia, Tami, Jenny, Ale de Paz, Carol, Daniella Sousa, Iria Saeta, Jessi Lores, Yoli, Patri Corral, Delise e Ceci.