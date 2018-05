Goleada do Poio Pescamar ante o Majadahonda (9-3) para manterse en posto copeiro

Partido entre Poio Pescamar e Majadahonda FSF © Diego Torrado Partido entre Poio Pescamar e Majadahonda FSF © Diego Torrado

Mantén a súa vantaxe o Poio Pescamar na pelexa por entrar na fase final da Copa de España, despois de golear na súa cancha este sábado o Majadahonda FSF (9-3).

O triunfo mantén ás vermellas na sétima posición con 45 puntos, tres máis que o Penya Esplugues cando só restan dúas xornadas para o final da liga regular.

O Poio mostrou unha gran imaxe no inicio do choque, cunha presión alta que deu os seus froitos. Ale de Paz facía o primeiro aos 30 segundos de xogo, e Jenny ampliaba a renda aos 4 minutos referendando as boas sensacións.

Tentaba reaccionar o cadro visitante, pero o que chegaría antes do descanso serían tres tantos máis das xogadoras adestradas por Marcio Santos, de Ale de Paz, Ceci e Iria que encarrilaban o partido.

Na continuación aínda chegaría o sexto, de Patri Corral, antes de que o Majadahonda conseguise recortar distancias con dúas tantos consecutivos. Con todo Ceci, Daniela e Jenny encargáronse de cortar calquera esperanza redondeando a xornada de festa local.

POIO PESCAMAR (9): Silvia, Iria, Jenny, Ceci, Ale de Paz -cinco inicial- Delise, Daniela, Patri Corral, Cárol, Yoli, Mónica.

MAJADAHONDA FSF (3): Lauri, Marta, Elena, Andrea, María -cinco inicial- Nerea, Marta Mateo, Ana Belén, Jéssica.

Árbitros: Guntín Garrido e Otero Mira. Amoestaron a Novoa e Marta Mateo no Majadahonda e a Delise e Daniela no Poio.

Goles: 1-0 Ale de Paz (min.1), 2-0 Jenny (min.4), 3-0, Ale de Paz (min.12), 4-0 Ceci (min.13), 5-0 Iria (min.15), 6-0 Patri Corral (min.23), 6-1 Jéssica (min.24), 6-2 Andrea (min.26), 7-2 Ceci (min.27), 7-3 Ana Belén (min.37), 8-3 Daniela (min.39), 9-3 Jenny (min.39).

Incidencias: Partido de liga da Primeira División disputado no Pavillón Municipal da Seca de Poio.