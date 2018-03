Cambia de rexistro o Arxil para impoñerse ao Barça CBS (76-65)

Partido entre Arxil e Barça CBS no CGTD © Diego Torrado Partido entre Arxil e Barça CBS no CGTD © Diego Torrado

Asegurada a permanencia, o Arxil recibía a un Barça CBS lonxe do seu mellor momento, e as de Mayte Méndez aproveitaron a ocasión para vencer ás catalás nun partido irregular, con dominio visitante na primeira parte e clara superioridade pontevedresa nos dous parciais finais.

Os aspectos do xogo que tantas veces penalizaron ao equipo pontevedrés déronlle nesta ocasión un triunfo claro, ao ser capaces de mellorar notablemente o seu acerto no tiro exterior, cun 50% de efectividade nos tiros de campo (29 de 58 intentos) e un excelente 44% (7 de 16) nos lanzamentos máis aló da liña de 6,25.

Con catro xogadoras presentando uns cartóns sobresalientes (Chantel Charles, Cristina Díaz Pache, Arantxa Mallou e Carla Fernández), as verdes deberon esperar con todo ata a segunda metade para asegurar un triunfo máis complicado do que indica o marcador final.

Os comezos do Arxil foron esperanzadores, con dez minutos iniciais de franca superioridade (21-9), e un inesperado baixón no segundo cuarto (11-26) que permitiría ás visitantes dar a volta ao marcador para irse ao descanso por diante (32-35).

A segunda parte foi de clara cor arxilista. As pontevedresas puxeron rapidamente as cousas no seu sitio (25-17) para entrar o o últimos dez minutos cunha relativa comodidade (57-52) e terminar sentenciando con outro claro parcial (19-13) que lles levaba a gañar con ese claro 76-65.

Consulta as estatísticas do partido Arxil-Barça CBS nesta ligazón.