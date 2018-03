O Club Baloncesto Arxil encesta pola igualdade

Un dos clubs deportivos feminino cun maior número de fichas federativas da comarca, o Club Baloncesto Arxil, non podía deixar pasar sen máis o Día Internacional da Muller.

A entidade pontevedresa protagonizou un acto no Pavillón Universitario, onde habitualmente adestran os seus equipos, no que participaron xogadoras das diferentes categorías do club.

Todas as deportistas do Arxil deixaron a súa pegada pola igualdade nun mural creado para a ocasión.

Baixo o lema 'Erras o 100% dous tiros que non as, encesta pola igualdade', as verdes quixeron poñer o seu gran de area nunha xornada marcada pola reivindicación da mulleres.