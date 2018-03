Un desastroso terceiro cuarto afunde ao Arxil en Avilés (82-53)

Derrota sen paliativos do Arxil en Avilés. Un desastroso terceiro cuarto botou por terra calquera posibilidade das pontevedresas, que estiveron negadas tanto en defensa como en ataque, encaixando un contundente 26-5 tras o descanso para caer con estrépito (82-53).

Inferiores en todas as facetas do xogo, as de Mayte Méndez víronse desbordadas pola parella de estranxeiras do conxunto asturiano. Entre Ezeh (23) e Moore (27) case sumaron os mesmos puntos (50) que todo o Arxil, alcanzando unhas valoracións individuais de 28 e 35 respectivamente, nun partido no que as xogadoras galegas estiveron moi desacertadas tanto no plano colectivo como no individual, con Cristina Díaz Pache como única xogadora que chegou ao dobre díxito, e por pouco, conseguindo un 11 de valoración, con 16 puntos anotados.

Mal nos tiros de campo (31% por 49% dos seus rivais), no rebote (30 por 45 das asturianas), os marcadores parciais reflicten que sobre a pista avilesina só houbo un equipo e ese foi o local, que dominou como quixo os tres primeiros cuartos (19-12, 22-19 e 26-5), para deixar os últimos dez minutos convertidos nun mero trámite, permitindo ao Arxil anotarse ese último parcial cun mínimo 15-17, para deixar o marcador final nese claro e doloroso 82-53.

Consulta as estatísticas do partido ADBA Avilés-Arxil nesta ligazón.