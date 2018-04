O Cortegada leva un descafeinado derbi ante o Arxil (80-68)

Coa permanencia asegurada e a fase de ascenso demasiado lonxe para os dous equipos, o duelo de rivalidade provincial entre Cortegada e Arxil na Liga Feminina 2 careceu do picante doutras ocasións.

O choque estivo dominado desde o primeiro parcial polas de Vilagarcía, que levaron un merecido triunfo por 80 a 68.

O Cortegada atopou maior acerto ofensivo desde o inicio e con ata cinco das súas xogadoras en dobres díxitos foi aumentando paulatinamente a súa renda.

Así ao termo do primeiro cuarto gañaban por 20-15, e aínda que o Arxil mantívose sempre no partido, non logrou reducir as distancias nin ao descanso (42-35) nin nun terceiro parcial no que ambos os dous equipos tiveron problemas cara ao aro (57-49).

Nos 10 minutos definitivos as locais terminaron sentenciando o duelo para levar o seu 14º triunfo do curso que lle mantén na sétima posición, mentres que as verdes son novenas con 11 vitorias.

