O líder Celta Zorka fai valer o seu bloque e móstrase intratable ante o Arxil (74-63)

Demasiado líder o Celta Zorka para un Arxil que o tentou na súa visita ao Pavillón de Navia, pero non tivo a máis mínima opción de conseguir a vitoria. As viguesas impuxeron o superior potencial como bloque sobre o conxunto pontevedrés, que só logrou anotarse o último parcial, con todo xa decidido, para maquillar un pouco o resultado.

A diferenza estivo precisamente no superior xogo de conxunto das celestes, máis que nas individualidades. Neste sentido, o bo partido de Arantxa Mallou e Chantel Charles (25 e 17 de valoración, respectivamente) conseguindo 37 puntos e 22 rebotes entre ambas, non foi suficiente para suplir o discreto partido das súas compañeiras, fronte á achega coral das viguesas, nas que só unha xogadora presentou valoración negativa.

As de Mayte Méndez lograron frear ao seu ex-xogadora Minata Keita, deixándoa nun escasos cinco puntos, conseguindo manter certa igualdade en case todos os aspectos estatísticos do partido, menos noutra das claves do resultado final, como foi a esaxerada cifra de balóns perdidos (24).

O Celta saíu decidido a resolver pola vía rápida. Custoulle algo nos primeiros 10 minutos (18-14), pero escapáronse no segundo parcial (23-15), para retirarse ao descanso cunha cómoda vantaxe de +12 (41-29).

O terceiro cuarto mantivo o dominio vigués, cun Arxil impotente, para finalizar cun 18-12 que deixaba todo resolto (59-41). 18 puntos eran unha laxa insalvable. Ambos os equipos sabíano e o Celta deixouse ir, permitindo que o Arxil anotásese o último parcial (15-22) para maquillar o resultado final deixándoo nun claro 74-63.

Consulta as estatísticas do Celta Zorka-Arxil nesta ligazón.