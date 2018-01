Cando o equipo suma máis que as individualidades

Tres triunfos consecutivos permitiron ao Club Baloncesto Arxil retomar o pulso á Liga Feminina 2 nunha tempada con luces e sombras no seu rendemento debido a diferentes contratempos en forma de lesións ou a saída inesperada dun das súas fichaxes, Narlyn Mosquera.

Lonxe de caer na lamentación, o equipo pontevedrés fiouse ao traballo para recuperar a moral a través da idea colectiva.

Esta campaña non hai ningunha xogadora que destaque especialmente nas estatísticas individuais, pero si varias que aparecen entre as 20 primeiras do grupo A en puntos (Mallou ou María Lago), rebotes (Mallou e Chantel Charles), asistencias (María Lago e Mallou) ou en roubos (a propia María Lago e Carla Fernández).

Varias son as xogadoras que suman no bloque adestrado por Mayte Méndez, que pasa por ser un dos máis sólidos a nivel defensivo.

Agora, coa permanencia no peto, a ambición fai mirar aos postos de cabeza co play-off de ascenso a só dous triunfos de distancia. Para seguir soñando con iso durante a segunda volta contan cunha boa oportunidade no que será o seu primeiro partido do ano no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

O Arxil recibirá o sábado (19:30 horas) ao pechacancelas da competición, o Universidad de Oviedo, ao que venceu con facilidade ao comezo de tempada e que aínda non conseguiu vencer en liga. Aínda que con todas as precaucións, a vitoria antóllase obrigada para manter o ritmo e poder recortar a distancia que lle separa o cuarto clasificado.