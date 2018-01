Terceira vitoria seguida do Arxil ao superar a domicilio ao Segle XXI (65-74)

Non se quere desenganchar o Club Baloncesto Arxil da pelexa por achegarse ao play-off de ascenso, agora a dous triunfos de distancia.

O equipo pontevedrés sumou este domingo a súa terceira vitoria consecutiva na Liga Feminina 2 ao superar en Barcelona ao Segle XXI (65-74), polo que ascende á sétima posición da táboa.

Foi un encontro serio do equipo verde, evitando fases de baixada de rendemento ou falta de concentración e dominando desde o primeiro cuarto (20-25).

Pese a ese dominio, o cadro local mantiña a súa resistencia e evitaba que o Arxil se disparase no marcador ao descanso (32-39).

Determinante foi o terceiro parcial, no que as de Mayte Méndez lograron superar a barreira dos 10 puntos de vantaxe, o que unido á súa concentración defensiva fixo imposible a rempontada dun Segle XXI que mellorou no tramo final.

No Arxil ata tres xogadoras resultaron fundamentais superando os 20 puntos de valoración, entre elas a serbia Jelena Budimir que completou o seu primeiro gran partido coas pontevedresas ao sumar 17 puntos e 10 rebotes. Estivo ben secundada por Chantel Charles (17 puntos e 12 rebotes) e Arantxa Mallou (17 puntos e 8 rebotes).

Consulta as estatísticas do Segle XXI-CB Arxil.