As aspiracións do Arxil pasan por Barcelona

Empezou ben o ano o Club Balocesto Arxil retomando o pulso á Liga Feminina 2, pero o equipo pontevedrés quere máis.

As verdes visitan este domingo (12:45 horas) a pista do Segle XXI barcelonés, penúltimo clasificado da categoría, coa premisa de non fallar para tentar engancharse á pelexa por entrar no play-off de ascenso, obxectivo que parecía lonxe pero que agora está a dúas vitorias de distancia.

Por iso desde o Arxil apelan á concentración ante un equipo que a pesar da súa discreta marcha está composto por promesas do baloncesto nacional e no que abunda o talento.

Ana Román e Ana Martín adestraron durante a semana con molestias físicas, pero o corpo técnico que encabeza Mayte Méndez agarda poder contar con elas para a cita do domingo.

A expedición arxilista viaxará en avión ata Barcelona o mesmo día do choque na busca da que sería a súa terceira vitoria consecutiva.