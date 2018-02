O Arxil queda en terra de ninguén tras perder ante o Ensino (57-64)

Partido entre Arxil e Ensino no CGTD © Diego Torrado

Segunda derrota consecutiva do Club Baloncesto Arxil, que se descolga da zona alta da Liga Feminina 2.

O equipo pontevedrés viuse superado no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra ante un Ensino de Lugo máis consistente ao longo de todo o encontro.

Non empezaron mal as verdes, a pesar de ir a remolque nos primeiros 10 minutos (13-17), pero pagaron caro o seu mal segundo cuarto a nivel ofensivo e víronse demasiado lonxe ao descanso (21-31).

Aínda que o Arxil mellorou no terceiro parcial e recortou a súa desvantaxe para meterse de novo no encontro (40-43), foi imposible para as de Mayte Méndez manter o nivel de acerto en ataque e as luguesas terminaron por sentenciar.

María Lago, con 20 puntos, 5 rebotes e 20 de valoración foi a mellor xogadora do encontro, pero de pouco valeulle ao Arxil que queda con esta derrota na sétima praza a tres triunfos da zona de play-off.

Consulta as estatísticas do Arxil-Ensino.