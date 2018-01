Víctor Mongil, primeira baixa no Pontevedra

Comeza a moverse o mercado invernal no que respecta ao Pontevedra, aínda que o primeiro movemento foi en sentido contrario ao esperado por moitos afeccionados ao comunicar o club granate na tarde deste xoves chegar a un acordo co defensa central Víctor Mongil, para rescindir o contrato que ligaba a ambos.

Mongil, que chegaba esta tempada procedente do Mérida, non contou case nunca coa confianza de Luisito, que lle incluia con frecuencia nas convocatorias, pero apenas contou con el para o equipo titular. Con 24 anos, formouse no Real Valladolid antes de xogar no sue filial e pasar despois polo segundo equipo do Atlético de Madrid. Tamén defendeu unha tempada as cores do Alcoyano antes de recalar no Mérida.

Nun conciso comunicado, o Pontevedra agradece a Mongil os servizos prestados, sen precisar máis información, aínda que a súa baixa era case esperada desde leste mesmo martes, cando o xogador xa non participou na sesión de adestramento ás ordes de Luismi, sen que ninguén dese explicación de tal ausencia.

A baixa do defensa central, unida á "desaparición" de Miguel Ángel, que segue sen reincorporarse á disciplina granate, deixa á defensa como a liña que necesita reforzos con máis urxencia, pero tamén cunha ficha dispoñible para optar á contratación dun futbolista de máis de 23 anos, o que facilita o labor da dirección deportiva para lograr apontoar o equipo.