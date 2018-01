Para empezar o ano, derbi provincial ante o Celta B

Ano novo, novo adestrador e primeira oportunidade do Pontevedra para demostrar que quere deixar atrás o seu mal inicio da tempada.

O público do Estadio Municipal de Pasarón espera ver reaccionar ao seu equipo no arranque da segunda volta, coa visita este domingo (17:00 horas) do filial do Celta de Vigo, para afastar a pantasma do descenso.

Luismi tivo dúas semanas para preparar o choque e facer méritos para opositar ao posto de adestrador do primeiro plantel ata final de curso, o que pasa por vencer e convencer ante o actual cuarto clasificado do Grupo I da Segunda División B.

O técnico non poderá contar para a súa estrea con Kevin Presa por sanción e tampouco con Prosi por lesión, debido a molestias musculares, provocando novidades polo menos na liña medular. O resto de xogadores do plantel foron citados para o encontro.

Tampouco estará no céspede Víctor Mongil, primeira saída no mercado invernal e que xa asinou co Atlético Levantino da Terceira División ata o final de tempada.

O colexiado designado para dirixir o choque é o castelán-leonés Fernando Román Román.