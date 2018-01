Nacho López, o lateral dereito que buscaba o Pontevedra

Nacho López, primeira fichaxe invernal do Pontevedra © CD Lealtad

O Pontevedra Club de Fútbol atopou no mercado ao lateral dereito que buscaba para cubrir os ocos que quedaron no seu plantel.

Trátase de Nacho López, futbolista asturiano de 30 anos que procede do Lealtad, actual decimo sétimo clasificado do Grupo II da Segunda B.

O defensor militou a pasada campaña na Ponferradina e anteriormente pasou por clubs como o Caudal, Real Avilés e Oviedo, incluíndo un ano en Segunda División.

No actual curso disputou os 20 partidos de liga ata a data, 19 deles como titular.

Nacho López chega como substituto de Miguel Ángel, do que non se agarda o seu regreso sendo xunto a Mongil as dúas baixas rexistradas ata a data.

Será presentado oficialmente oficialmente o vindeiro xoves ás 12:00 horas no Estadio Municipal de Pasarón.