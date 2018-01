Accidentada primeira xornada no Campionato de España de Seleccións Territoriais

Primeira xornada do Campionato de España de Seleccións Territoriais de balonmán © PontevedraViva Pavillón do CGTD durante o Nacional de Seleccións Territoriais de balonmán © PontevedraViva

Pontevedra centra desde este martes todos os focos da actualidade do balonmán nacional coa disputa do Campionato de España de Seleccións Territoriais e o Memorial Domingo Bárcenas, organización que comparte coa cidade de Vigo.

Con todo o arranque de competición do Nacional para as categorías infantil, cadete e xuvenil non foi o esperado debido aos problemas ocasionados pola meteoroloxía.

Só en Pontevedra, víronse afectados varios encontros previstos nos pavillóns Universitario e da Cidade Infantil de Príncipe Felipe, debido a que as pistas de xogo estaban afectadas por condensación.

Desta forma os encontros tiveron que ser recolocados noutros horarios no Centro Galego de Tecnificación Deportiva e no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra, onde a actividade desenvolveuse sen maior inconveniente e cun bo ambiente nas bancadas, e tamén ao pavillón de Monte da Vila no Grove e O Gatañal en Cangas.

As inclemencias fixéronse notar tamén noutras sedes, obrigando a trasladar ata Bueu encontros que estaban programados inicialmente en Vigo e xa foran movidos a Candeán.

No Campionato de España de Seleccións Territoriais participan estes días máis de 2.000 deportistas, que protagonizarán ata o 7 de xaneiro ata 291 partidos en 21 pistas repartidas polo sur da provincia.