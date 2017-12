Á venda as entradas e abonos para o Memorial Domingo Bárcenas de balonmán

Dúas das tres xornadas do Torneo Internacional Memorial Domingo Bárcenas de balonmán disputaranse no Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra.

A Real Federación Española de Balonmán fixo público o cadro oficial do torneo, que se celebrará na súa edición XLIII edición nas cidades de Pontevedra e Vigo entre o día 5 e 7 de xaneiro coa presenza das seleccións nacionais absolutas masculinas de España, Polonia, Arxentina e Bielorrusia.

Concretamente o Municipal pontevedrés acollerá os dous primeiros días de partidos, o venres 5 de xaneiro e o sábado día 6, dentro dunha cita que servirá de preparación para o Campionato de Europa de Croacia.

Desta forma o venres 5 xogaranse aos partidos Arxentina-Polonia (17:00 horas) e España-Bielorrusia (19:00 horas), mentres que o sábado será a quenda do Polonia-Bielorrusia (18:30 horas) e do España-Arxentina (20:30 horas). O domingo pola súa banda, no pavillón vigués das Travesas, disputaranse o Bielorrusia-Arxentina (17:00 horas) e o España-Polonia (19:00 horas).

As entradas e abonos para presenciar en directo o Memorial Domingo Bárcenas están xa á venda no portal www.marcaentradas.com cun prezo de 15 euros (máis gastos de xestión) por xornada e de 30 euros para os abonos.