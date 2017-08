O Pontevedra supera con autoridade á UD Ourense (0-3)

Autoridade e superioridade total do Pontevedra sobre a U.D. Ourense no penúltimo amigable da pretemporada granate, disputado no campo de San Rosendo, de Celanova. Jorge, Etxániz e Jimmy foron os autores dos goles visitantes, nun partido no que os de Luisito puideron conseguir un resultado máis amplo.

Desde o asubío inicial os granates saíron dispostos a deixar clara a diferenza de categoría que lles separa do cadro ourensán e lográrono, adiantándose pronto no marcador ao aproveitar Jorge e fallo defensivo local. Logo, os de Luisito acumularon ocasións para ampliar a conta, pero sen acerto, chegándose ao descanso con esa mínima vantaxe.

Pero nada máis comezar o segundo tempo o Pontevedra ampliaba a conta cun tanto logrado por Etxániz, que reaparecía, recuperado das molestias físicas que lle impediron actuar nos últimos amigables.

Os pontevedreses volveron gozar de grandes ocasións, incluíndo un remate de Añón á madeira, ata que a expulsión do defensa ourensán Josu púxolles as cousas aínda máis fáciles e Jimmy pechaba a conta co terceiro gol, resolvendo con acerto nunha excelente manobra, rodeado de tres xogadores rivais.

U.D. OURENSE (0): Pato; Josu, Corzo, Codeso, Oli; Germán, Luís, Durán; Fran, Hugo e Alfredo. Tamén xogaron: Aitor, Currás, Adrián, Bruno, Carlos, Pousa, Julio, Omar e Unai.

PONTEVEDRA CF (3): Edu; Miguel Ángel, Jimmy, Goldar, Bruno, Adrián León, Jorge, Kevin Presa, Etxániz, Carlos Ramos e Álex Fernández. Tamén xogaron: David Castro, Garrido, Prosi, Mouriño, Lezcano, Añón e Mongil.

Árbitro: Martín Pérez (Ourense). Expulsou ao xogador do UD Ourense, Josu, por dobre amoestación (minuto 63).

Goles: (0-1) Minuto 9: Jorge. (0-2) Minuto 49: Etxániz. (0-3) Minuto 78: Jimmy.

Incidencias: Campo Municipal de San Rosendo (Celanova). 150 espectadores.

ÚLTIMO TEST DE PRETEMPORADA EN MARCÓN

Será o último ensaio antes do comezo lixeiro. O Pontevedra visita O Carrasco para enfrontarse ao Marcón (domingo, 20:00 horas), nun partido no que se espera que Luisito deixe ver unha mostra do que pode ser o equipo que se enfronte dentro dunha semana ao Celta B. A entrada terá un prezo único de 5 euros, mentres que para os socios do Marcón será gratis.