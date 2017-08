O Pontevedra camiña con paso firme e resolve con autoridade ante o Estradense (0-4)

Equipo do Pontevedra que se enfrontou ao Estradense no amigable da Estrada © PontevedraViva Partido amistoso entre Estradense e Pontevedra na Estrada © PontevedraViva Partido amistoso entre Estradense e Pontevedra na Estrada © PontevedraViva

Bo ensaio o que protagonizaron Estradense e Pontevedra no Novo Municipal da Estrada. Os granates foron moi superiores, pero tiveron que empregarse a fondo nun amigable serio, no que ambos os equipos aplicáronse cunha intensidade máis propia dun partido de competición que dun amigable de pretemporada. Carlos Ramos, Adrián León e Marcos Álvarez (2) foron os goleadores.

Como se esperaba tras o amigable do día anterior en Cambados, Luisito aliñou de saída aos homes que menos minutos disputaron fronte ao Porriño, cun once inicial integrado por Edu, Goldar, David Castro, Mongil, Bruno, Adrián León, Miguel Ángel, Kevin Presa, Jorge, Carlos Ramos e David Añón. Marcos Álvarez entraría ao comezo do segundo tempo, para dar entrada ao longo da segunda parte a Jimmy, Mouriño, Lezcano, Garrido, Álex Fernández e Antón, quedando unicamente sen intervir Juan e o porteiro Anxo, ademais de Álex González, Prosi e Etxániz, que continúan recuperándose dos seus problemas físicos.

A primeira parte foi de total dominio pontevedrés. De novo cun sistema de tres centrais, dispoñendo o equipo nun 3-4-1-2 que apunta ser un dos que terá preferencia nas formulacións do técnico de Teo, os granates non permitiron nin unha sóla oportunidade de perigo ao Estradense, plasmando a súa superioridade con dous goles, o primeiro aos 34 minutos, cando Carlos Ramos aproveitou un rexeite en curto da defensa para colocar o balón lonxe do alcance de Esteban, cun remate cruzado. O 0-2 chegaba aos 40 minutos e o seu autor era Adrián León, chegando desde atrás para culminar un bo ataque visitante.

Na segunda parte Marcos Álvarez ampliaba a conta con dous novos goles. O 0-3 aos 50 minutos foi o de máis bela factura de todos, cunha excelente volea desde fóra da área, coa súa perna esquerda, para pechar a conta o mesmo Marcos Álvarez no minuto 70, rematando unha boa contra granate.

Pola súa banda o Estradense unicamente tivo dúas ocasións de marcar, ambas as nesta segunda parte e co partido xa claramente inclinado ao lado visitante. Unha marchouse fóra, excesivamente cruzado o remate, e a outra, a máis clara, nun disparo de Borja que fixo lucirse a Edu para desvialo.

A seguinte cita de pretemporada para os de Luisito será o mércores, día 9, no Salvador Otero da Illa de Arousa, fronte ao Céltiga (20:15 horas).