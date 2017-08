Dous erros defensivos condenan un digno Pontevedra ante o Sporting de Gijón (1-3)

Partido do XLI Trofeo Cidade de Pontevedra entre Pontevedra e Sporting de Gijón en Pasarón © Cristina Saiz Partido do XLI Trofeo Cidade de Pontevedra entre Pontevedra e Sporting de Gijón en Pasarón © Cristina Saiz Partido do XLI Trofeo Cidade de Pontevedra entre Pontevedra e Sporting de Gijón en Pasarón © Cristina Saiz Partido do XLI Trofeo Cidade de Pontevedra entre Pontevedra e Sporting de Gijón en Pasarón © Cristina Saiz

Os erros defensivos páganse e se enfronte está un equipo de superior categoría aínda máis. Iso foi o que lle sucedeu a un Pontevedra digno, que fixo un partido interesante, con luces, aínda que tamén algunha sombra, fronte ao Sporting de Xixón. Os asturianos foron superiores e gañaron con xustiza, pero tiveron que traballar para impoñerse e fixérono rompendo o empate con dous goles consecuencia deses graves erros defensivos dos locais.

Primeiro tempo con dúas caras ben diferentes. Primeiro control, lixeira superioridade asturiana e aburrimento. Logo máis dinamismo, con accións de interese e un Pontevedra que foi de menos a máis, espertando do seu letargo, ou quizais disipando os seus medos ante un rival superior, cando encaixou o gol que abría o marcador.

Luisito tentou equilibrar a superioridade técnica asturiana recorrendo a un sistema de tres centrais (Goldar, Mongil e Bruno). Serviulle para facer que o Sporting non lograse xogar con fluidez, pero á conta de desconectar ás súas puntas (Jorge e Lezcano) da propia liña de creación, que apenas conseguía superar a liña central con opcións.

A consecuencia foi que os visitantes chegaban pouco, pero o Pontevedra facíao menos, ou máis ben case nada, convertendo o partido nun monótono ir e vir, con escaso xogo e menos intensidade.

O corpiño táctico fixo que os visitantes dominasen, pero con serios problemas para pisar a zona de remate. Iso si, as dúas veces que o fixeron, Edu tivo que empregarse a fondo para evitar que senllos remates de Borja Viguera chegasen á rede. Sería precisamente a raíz do segundo cando o balón terminaba nun corner que a defensa despexou para dar lugar a unha segunda xogada con centro que Juan Rodríguez, absolutamente só, peiteou de cabeza colocando o balón xunto ao traveseiro para adiantar aos seus.

Verse abaixo no marcador serviu para que o Pontevedra sacudísese os complexos e chegase por primeira vez con perigo. Foi por medio dun remate de Jorge, que saíu excesivamente cruzado, como anticipo do gol do empate, logrado polo mesmo protagonista tras un control de moitísimo mérito. Álex Fernández saltouse as liñas de presión asturiana cun pase longo, directo para Jorge, que no bordo da área fixo un control orientado seguido dun remate colocado e axustado ao poste, ante o que nada puido facer Diego Mariño.

Non sentaron nada ben os numerosos cambios aos granates ao comezo da segunda parte. Se Luisito deu entrada a catro xogadores, Paco Herrera dobrou a aposta e deu substitución a oito dos seus homes. O Sporting, que vira como os locais subíranlla ás barbas, recuperou o mando.

A pesar diso, as ocasións non chegaban e tivo que ser nun descoido garrafal da defensa cando os asturianos aproveitaron para volver adiantarse. Unha falta lateral sen perigo algún colleu á zaga granate absolutamente durmida, de costas á acción do lanzador. Rubén García viu o desmarque de Pablo Pérez, que absolutamente só bateu a Anxo.

De novo Luisito retocaba o equipo, dando entrada a Prosi, Etxániz e Marcos Álvarez. Con eles os granates volveron mirar á cara ao seu rival, sen complexos, ata que un novo erro defensivo, nesta ocasión individual do porteiro Anxo, ao que se lle escapou o balón nun remate de Carlos Castro, permitiu a Lora empuxar a pracer para pechar o partido.

Mouriño estivo a piques de recortar diferenzas, cun disparo desde a frontal que se marchou fóra por pouco. Foi a última rabexada dun ensaio interesante, que de novo apuntou cousas positivas nas filas granates.

PONTEVEDRA C.F. (1): Edu; Miguel Ángel, Jimmy, Goldar, Bruno, Adrián León, Mongil, Álex Fernández, Jorge, Carlos Ramos e Lezcano. Tamén xogaron: Anxo; David Añón, Kevin Presa, Mouriño, Prosi, Etxániz e Marcos Álvarez.

REAL SPORTING DE GIJÓN (3): Diego Mariño; Juan Rodríguez, Álex Bergantiños, Barba, Nacho Méndez, Carmona, Lora, Canella, Stefan Scepovic, Borja Viguera e Moi Gómez. Tamén Xogaron: Dani Martín; Sergio Álvarez, Carlos Castro, Rubén García, Lillo, Pedro Díaz, Pablo Pérez, Cristian Salvador e Rachid.

Árbitro: Óscar Martínez Santos (Colexio Galego-Santiago), auxiliado nas bandas por Alberto Blanco Méndez e Miguel Ángel Vilas Lorenzo. Non houbo amoestados.

Goles: (0-1) Minuto 25: Juan Rodríguez. (1-1) Minuto 35: Jorge. (1-2) Minuto 59: Pablo Pérez. (1-3) Minuto 81: Lora.

Incidencias: Estadio Municipal de Pasarón (Pontevedra). Uns 1.000 espectadores. XLI Trofeo Cidade de Pontevedra.