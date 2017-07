O LVIII Trofeo Luís Otero ante o Deportivo, primeira ocasión para ver en acción ao Pontevedra 2017/2018

Chelo Besada, Carmela Silva e Lupe Murillo na presentación do LVIII Trofeo Luis Otero © Mónica Patxot

Chegará un pouco pronto para o Pontevedra, con apenas unha semana de adestramentos ás costas, pero será a primeira ocasión de ver en acción o novo proxecto granate e ante un rival de entidade, como o Real Club Deportivo da Primeira División.

A Deputación de Pontevedra acolleu este venres a presentación do LVIII Trofeo Luís Otero, que servirá de presentación do equipo pontevedrés ante a súa afección o vindeiro martes 25 de xullo (20:00 horas, Estadio Municipal de Pasarón).

Aínda que tradicionalmente o Luís Otero celebrábase avanzado agosto, dentro da programación das Festas da Peregrina, nesta ocasión será a primeira cita da pretempada debido á "vinculación especial" do Deportivo coa figura do Luís Otero, sendo o propio club herculino o que solicitou xogar este trofeo en lugar do Cidade de Pontevedra, explicou a presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo.

Ao choque poderán acceder os socios do Pontevedra que retiren o abono da nova tempada, que estará dispoñible nas oficinas do estadio.

Para os demais, as entradas de público fixáronse en 16 euros na bancada de Tribuna, 12 euros en Preferencia e 8 euros nos fondos. Os xuvenís deberán abonar 5 euros e os infantís 3 euros.