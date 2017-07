O clásico do verán enfronta a Pontevedra e Deportivo na posta de longo granate

Chelo Besada, Carmela Silva e Lupe Murillo na presentación do LVIII Trofeo Luis Otero © Mónica Patxot

Catro anos despois o Trofeo Luís Otero repite cartel. Pontevedra e Deportivo da Coruña veranse as caras no clásico estival por excelencia do fútbol pontevedrés. Será a LVIII edición do Trofeo Luís Otero, que servirá de presentación do equipo pontevedrés ante a súa afección, este martes, 25 de xullo, ás 20:00 horas, no estadio Municipal de Pasarón.

Tradicionalmente o Luís Otero poñía broche á pretemporada, pero neste caso será o punto de partida para os de Luisito, que chegarán ao choque ante todo unha primeira división aínda con poucos adestramentos ás súas costas e a dificultade de encaixar as doce pezas novas que chegaron ás filas granates no mercado futbolístico estival.

Ese precisamente será un dos alicientes para os afeccionados locais, ademais de ver en acción ao equipo de Pepe Mel, con maior rodaxe xa nas súas pernas, pero aínda pendente de pechar algunha fichaxe, do mesmo xeito que os granates, co que completar o seu persoal.

Boa mostra de que o técnico granate quere causar boa imaxe na estrea ante os seus é o feito de dar día libre o luns aos seus homes, para que cheguen a este primeiro e esixente exame nas mellores condicións posibles.

Lembrar que os prezos das localidades fixáronse en 16 euros na bancada de Tribuna, 12 euros en Preferencia e 8 euros nos fondos. Os xuvenís deberán abonar 5 euros e os infantís 3 euros, mentres que os socios do Pontevedra que retiren o abono da nova tempada, que estará dispoñible nas oficinas do estadio, terán acceso libre.