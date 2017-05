VÍDEO.- Para lembrar as xestas do Pontevedra...'primeiro hai que vivilas'

Na historia recente do Pontevedra Club de Fútbol todo afeccionado lembra grandes momentos, como os ascenso a Segunda División en 2004 ou o de hai só dúas tempadas a Segunda B, entre outros.

Pero para lembralos "primeiro hai que vivilos". Así o sinala o vídeo elaborado polo realizador pontevedrés, e gran afeccionado granate, Pablo Cacheda para celebrar a clasificación do equipo granate para o play-off, animando aos seguidores a que acudan en masa a gozar da fase decisiva da tempada.

No vídeo, ademais de imaxes recentes pode escoitarse parte da narración do ascenso a Segunda de Ramiro Espiño na Cadea SER ou da Televisión de Galicia no recente ascenso ante o Haro rioxano, en 2015. Momentos importantes que son xa parte da historia do club.

Ademais de imaxes propias, o vídeo foi elaborado con recursos da TVG e sacados do portal Youtube.