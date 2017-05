Mieres, banco de probas do Pontevedra pensando na fase de ascenso

Última xornada da liga regular para un Pontevedra que xa mira de esguello á fase de ascenso a Segunda División. Antes de que chegue con todo os granates deben render visita este domingo (18:00 horas) a un Caudal Deportivo que se xoga a súa permanencia na categoría de bronce.

Será un partido estraño, polo elevado número de baixas que presentarán o pontevedreses pero tamén pola importancia que Luisito lle dá a conseguir un triunfo que permita chegar en dinámica gañadora ao play-off.

Luisito: "Hai futbolistas que teñen que demostrarme que queren xogar o play-off"

"Eu quero gañar porque é o que temos que facer. A liga acaba o domingo e hai que acabar ben", incide o técnico, que quere ver tensión nos seus xogadores.

É máis a cita servirá de test para algúns membros do plantel, xa que "hai futbolistas que teñen que demostrarme que queren xogar o play-off", avisa Luisito.

O técnico de Teo viuse obrigado a tirar do equipo xuvenil para completar a convocatoria ante as ausencias por sanción de Miguel Loureiro e Bruno e por lesión de Capi e Mario Barco. Ademais non quere arriesgar con Añón, Abel Suárez e Álex Fernández ao estar a un cartón da suspensión, coa intención de que poidan estar dispoñibles dentro dunha semana no primeiro partido do play-off.

O colexiado do encontro será o vasco Ibai Rezola Etxebarría.