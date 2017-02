Gabe Rogers retorna ao Peixe Galego para reforzar o seu xogo exterior

Golpe de efecto do Peixe Galego, que conseguiu pechar a volta de Gabe Rogers, un dos xogadores clave a pasada tempada no histórico ascenso á Liga LEB Ouro.

O escolta estadounidense apenas gozou de oportunidades no Palma Air Europa, equipo que tardou en formalizar a súa inscrición por un problema federativo, e agora buscará en Marín recuperar o nivel de xogo que lle levou a ser unha das pezas máis cotizadas do mercado o último verán.

Rogers podería debutar este mesmo sábado (20:00 horas) na Raña ante o Araberri. Neso traballa a directiva aínda que a falta de adestramentos co equipo xoga na súa contra. A seu favor está o seu coñecemento do club e do seu adestrador, Javi Llorente, que foi capaz de sacar o mellor del a pasada campaña.

A fichaxe de Gabe Rogers alivia as carencias no xogo exterior do equipo, pero o Peixe Galego non se dá por vencido e segue buscando no mercado un reforzo máis, un especialista para o xogo interior que cubra o oco deixado por Mario Cabanas. Todo co obxectivo de elevar as opcións do equipo de lograr a permanencia na segunda categoría do baloncesto nacional nun tramo final de competición que se prevé emocionante.