Tim Derksen e Andrés Miso converten en festa o exilio do Peixe fronte Araberri (76-60)

Nin o temporal, que inutilizou o pavillón da Raña, obrigando a buscar acubillo na pista do CGTD de Pontevedra, nin a negativa do Araberri a aprazar o partido, puideron cun Marín Peixe Galego que realizou un completo partido para sumar a súa sexta vitoria en liga e seguir con ela acariñando o soño da permanencia.

Os azuis non estiveron sós no seu exilio forzoso. A pesar do incómodo da hora de comezo (22:00 horas), obrigada por non estar dispoñible a pista ata ese instante, a súa incondicional afección seguiulles ata Pontevedra, enchendo ata o abarrote a bancada do Estadio, animando sen parar, apupando ao equipo vasco pola súa incomprensible decisión de opoñerse ao xustificado adiamento, e celebrando como poucas veces un partido no que o Peixe sentiuse como na casa, polo menos pola comodidade coa que o equipo se desenvolveu sobre a madeira do recinto pontevedrés.

Foi unha verdadeira festa deportiva, animada por un Peixe que xogou posiblemente o seu partido máis completo da tempada. Arrasando no primeiro cuarto e mantendo despois unhas cómodas distancias, sen permitir en ningún momento que o seu rival o inquietase.

E é que os de Javi Llorente realizaron un primeiro cuarto para enmarcar. Cun parcial demoledor de saída (9-0), o seu defensa suplía con intensidade a superioridade en centímetros dos vascos, que unicamente no rebote ofensivo foron mellores.

Por se iso fose pouco, o que outras tardes non entraba nesta ocasión terminaba dentro do aro, primeiro da man de Javier Múgica, logo mercé a unha actuación colosal de Tim Derksen, que chegou a asinar un impresionante 10 de 11 nos tiros de dous, para terminar con 22 puntos e 26 de valoración. Xunto a el, de novo excelente Andrés Miso (14 puntos, 7 rebotes e 23 de valoración), poñendo a pausa cando o partido requiríao e achegando moito máis ao equipo que o que reflicten as ás veces frías estatísticas.

Esa intensidade defensiva dos locais fixo que Araberri quedase en só 4 puntos no primeiro parcial, por 19 dos marinenses. Un +15 que resultaría decisivo para o desenvolvemento do partido.

A igualdade presidiu o segundo cuarto (23-22) no que o Peixe lograba manter diferenzas, sen permitir aos visitantes, que comezaron a ver aro, a máis mínima posibilidade de inquietar, o que lles permitiu irse ao descanso con 16 puntos de renda (42-26).

Posiblemente fose o "medo a gañar", pero o terceiro parcial ofreceu a un Marín deslucido, especialmente no que antes lle saíu ben, os lanzamentos triplos, que pasaron do 5 de 6 a rexistrar oito intentos máis, todos eles contra o ferro. Aproveitouno Araberri para chegar ao últimos dez minutos a só unha decena de puntos de desvantaxe (56-46).

Pero o Peixe aprendera a lección e volveu aplicarse en defensa, mentres Derksen convertíase nun martelo (10 puntos neste último cuarto). Foi suficiente para que Araberri claudicara e os azuis celebrasen cos seus un doce desterro (76-60).

Consulta aquí as estatísticas do Peixe Galego-Araberri.