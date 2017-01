Eneko Eizmendi é a fichaxe invernal elixida polo Pontevedra

Eneko Eizmendi © Albacete Balompié SAD

O Pontevedra xa ten ao desexado reforzo invernal que cubra a ficha deixada libre por Gonzalo e que chega ao club granate para dar máis opcións á súa liña ofensiva.

O elixido é Eneko Eizmendi, futbolista vasco de 26 anos que aterra na cidade de Lérez en calidade de cedido ata final de tempada polo Albacete Balompié, líder do Grupo II da Segunda B.

Trátase dun futbolista zurdo pero que afai actuar na banda dereita, aínda que tamén pode xogar na segunda liña de ataque.

Na súa primeiro campaña en Albacete comezou a liga como titular, pero unha inorpotuna lesión na segunda xornada apartoulle do once desde entón, sumando 482 minutos repartidos en 10 partidos de liga, anotando dous goles.

Eneko Eizmendi será presentado este mércores na sala de prensa do Estadio Municipal de Pasarón antes de incorporarse aos adestramentos co resto do primeiro plantel.