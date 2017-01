Afeccionados granates organizan unha viaxe a Palencia co patrocinio do grupo opositor ao Consello

O Pontevedra non estará só no seu próximo desprazamento ligueiro, o vindeiro domingo 29 de xaneiro (17:00 horas) na Nueva Balastera de Palencia.

Un grupo de afeccionados comezou a organizar unha viaxe en autocar para asistir ao encontro, coa particularidade de que este estará patrocinado polo grupo opositor ao Consello de Administración. En concreto contan co apoio económico de Bateamar S.L., unha das empresas controladas polos irmáns Abal Camiña.

A información da viaxe foi distribuída aos medios de comunicación a través de varios colectivos de afeccionados, aínda que a súa organización, sinalan, corresponde a seguidores a título particular.

O desprazamento terá un custo de 25 euros, entrada para o partido incluída, partindo ás 7:00 horas do domingo desde o Pavillón Municipal dos Deportes con regreso ao termo do choque.

Os afeccionados que desexen apuntarse poden facelo na Cafetería Corner ata o vindeiro venres en horario de 19:30 a 21:00 horas, ou chamando aos teléfonos 665 633 254 (Mila) e 685 548 909 (Fátima).

IMPORTANTE RENOVACIÓN NO PALENCIA

Nos últimos días o Club Deportivo Palencia, próximo rival dos granates, experimentou unha importante renovación nas súas filas. O club castelán deu ata cinco baixas e incorporou dous futbolistas, e segue traballando para lograr novas fichaxes que reforcen ao equipo na segunda parte da tempada.

Os que abandonaron o equipo son Iván Zarandona, David Durántez, Héctor Granado, Iván Murillo e Antonio Segura. Pola súa banda as recentes altas de xogadores son as de Pablo Navas, interior zurdo procedente do Torrevieja, e Pablo Gallardo, defensa central que retorna a España tras o seu paso pola liga da India.

Todo para tentar que o equipo adestrado por Óscar de Paula corte a xeira negativa que acumula de cinco derrotas consecutivas e consiga remontar posicións para escapar dos postos de descenso nos que actualmente se atopa.