O Pontevedra freta un autobús para que os seus afeccionados arroupen ao equipo en Palencia

O Pontevedra Club de Fútbol decidiu organizar unha viaxe para que os seus afeccionados poidan estar presentes o vindeiro domingo (17:00 horas) en Palencia arroupando ao equipo no estadio da Nueva Balastera.

O club granate fretará un autobús que partirá o mesmo día do partido, ás 6:45 horas, desde as inmediacións do Fondo Sur de Pasarón, regresando tras o partido.

O prezo da viaxe fixouse en 12 euros apor afeccionado, entrada incluída, sendo de balde tanto o desprazamento como o acceso ao campo para os menores de 15 anos.

As persoas interesadas poden anotarse nas oficinas do Estadio Municipal de Pasarón ata o medio día do venres, en horario de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 19:00 horas. A entidade seguirá de maneira rigorosa a orde de inscrición ata completar as prazas dispoñibles.