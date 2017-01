O Pontevedra aproba as súas contas a pesar da aparición dun grupo opositor ao Consello

Lupe Murillo, na Xunta de Accionistas do Pontevedra CF no Teatro Principal © Mónica Patxot José Luis Tilve, representante do grupo empresarial opositor ao Consello do Pontevedra © Mónica Patxot

Tensa Xunta Xeral de Accionistas do Pontevedra Club de Fútbol a celebrada este martes no Teatro Principal de Pontevedra.

Un grupo empresarial, posuidor do 37,35% das accións da entidade, destapouse como oposición á actual dirección do club granate pedindo a dimisión do seu Consello de Administración.

Un representante do devandito grupo, José Luis Tilve, exerceu de portavoz das empresas Meañomar, Marabal e Inversiones y gestiones alimenticias S.L.. Detrás destas empresas atópase o empresario Manuel Abal Camiña, que non estivo presente na xunta.

A pesar de destaparse como un dos máximos accionistas da entidade e a súa oposición á dirección do Pontevedra, o Consello de Administración presidido por Lupe Murillo viu referendada a súa xestión e aprobadas as contas co apoio do 62,64% do accionariado.

"Esta xente quería un sitio no Consello de Administración e agora mesmo non hai vacantes. Non teñen sitio ata o ano 2019, no meu caso ata o 2020, entón que esperen un pouco aínda ou que sigan comprando accións que parece que teñen moito diñeiro para comprar, a ver se o invisten no Pontevedra que nos vén moito mellor", valorou ao termo da xunta a presidenta granate, Lupe Murillo.

"Que unha xente que non é de Pontevedra, que nunca tivo moito amor polas cores e non foi socio teña este interés é estraño, penso que poden ter outros intereses" sinalou a dirixente.

APROBACIÓN DE CONTAS CON SUPERÁVIT

En canto aos números presentados aos accionistas, o Consello de Administración pechou a tempada 2015/2016 con 77.366 euros de superávit, despois rexistrar uns ingresos de 925.253 euros e uns gastos de 847.887 euros.

Estes beneficios destinaranse á amortización dunha débeda que actualmente é de 1.188.634 euros, é dicir, 170.605 euros menos que hai un ano.

Na Xunta Xeral de Accionistas tamén se presentou o orzamento para a actual tempada, cunha previsión de ingresos de 945.500 euros e un superávit estimado de 7.500 euros.

A débeda do club é de 1.188.634 euros

Entre as partidas máis relevantes destaca o incremento no gasto destinado ao primeiro plantel, que se aumentou en 35.000 euros ata un total de 355.000 euros. Ademais destinaranse 75.000 euros a abonar "indemnizacións e varios", como as cantidades que o club debe pagar ao ex-adestrador Milo Abelleira debido a unha sentenza xudicial.

No Teatro Principal acreditáronse un total de 97 accionistas da entidade representando ao 90,46% do accionariado.