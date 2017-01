O Peixe Galego viaxa a Melilla en cadro

O máis difícil aínda para o Peixe Galego, que este mércores visita a cancha do Melilla Baloncesto coa intención de poñer fin á xeira negativa de sete derrotas consecutivas que atravesa na Liga LEB Ouro.

O equipo marinense viaxa en cadro, tras a marcha de Alec Kobre e as lesións de Oubiña e sobre todo Andrés Miso, que non se recuperou a tempo do golpe sufrido no último encontro ligueiro.

Por ese motivo o club 'peixe' despraza a só nove xogadores á cidade autónoma para enfrontarse a un dos equipos aos que venceu na primeira volta da liga pero que agora marcha nunha cómoda posición en metade de táboa.

A directiva marinense traballa contrarreloxo para tentar reforzar ao equipo, tendo en conta que a competición non para e o domingo afrontarán unha nova xornada ante o Leyma Coruña, pero está a atoparse problemas para incorporar a un xogador de garantías que encaixe no limitado orzamento da entidade.