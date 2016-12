O Waterpolo Pontevedra divírtese por Nadal

Para despedir o ano, un pouco de diversión. Así viviu o Club Waterpolo Pontevedra a xornada deportiva organizada este luns no Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

Dous partidos encheron de actividade a piscina do CGTD, pero dous choques pouco habituais.

O primeiro deles disputárono preto de 30 ex-xogadores do club, que gozaron do seu deporte e lembraron anécdotas dos primeiros anos da entidade. Entre os participantes estaban por exemplo Fernando Malecho e Sesé Vázquez, que levaron o rumbo do waterpolo pontevedrés durante os primeiros anos.

Tras ese partido os xogadores da base medíronse ás súas nais e pais nun partido no que non faltou o bo humor.