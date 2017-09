Nova historia de Nicolás, un libro pensado para persoas con autismo

"Nicolás va a a la biblioteca" © Kalandraka

A editorial Kalandraka e Bata (Baión Asociación de Tratamento do Autismo) crearon unha colección de libros de fácil lectura, dirixida a persoas con necesidades educativas especiais.

Bata é unha asociación sen ánimo de lucro que desenvolve servizos e programas orientados a persoas con Trastornos do Espectro Autista e ás súas familias, e neste labor sumaron como aliada á editorial pontevedresa Kalandraka para superar barreiras de incomunicación.

Así naceu a colección "Día a día", unha liña complementaria da colección "Makakiños", creada para achegar a lectura a persoas con necesidades de apoio educativo. O seu último froito é o libro "Nicolás vai á biblioteca" que segue a senda de títulos precedentes, como "Nicolás vai de compras" e "Nicolás cociña sen lume".

Creado a partir dunha idea de Antonio Zorrilla Salgado, bibliotecario de Vélez-Málaga, este novo libro mostra que funcións cumpren as bibliotecas, non só como espazos para ler ou levar libros e películas en préstamo, senón tamén para consultar a prensa, buscar información na internet, participar en sesións de animación á lectura ou visitar as exposicións que se instalan nas súas salas. Tamén detalla que tipos de libros hai a disposición do público e como funciona este servizo: a función do carné bibliotecario, o rexistro do material prestado e o deber de devolvelo nun tempo determinado.

Os textos adaptáronse á linguaxe de pictogramas SPC, un sistema de comunicación baseado en debuxos e cores. As ilustracións de Alicia Suárez destacan polo seu carácter descritivo, o seu alegre colorido, e reforzan a dimensión lúdica da visita do protagonista a unha biblioteca inclusiva. Son imaxes perfectamente asociadas ao texto, claras, expresivas, e nas que se aprecian ata os máis pequenos detalles para axudar a que se entendan ben.