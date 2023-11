Último intento do PP para lograr a reapertura de Raíña Victoria

O grupo municipal do Partido Popular en Pontevedra presentaba este martes 28 de novembro en Rexistro unha iniciativa para a modificación da Ordenanza reguladora da mobilidade amable e da utilización dos espazos públicos no Concello de Pontevedra, de outubro de 2020.

Os populares pretenden a modificación do artigo 4 para que as competencias para ordenar o peche da circulación rodada nas rúas pasen da Alcaldía (ou concelleiro ou concelleira delegados, segundo indica o devandito artigo) ao pleno municipal. Esta acción posibilitaría para o PP local que a avenida Reina Victoria se reabrise ao tráfico.

O presidente do PP local, Rafa Domínguez, e a concelleira e número dous, Pepa Pardo, anunciaban esta proposta.

Para Domínguez "o goberno deu as costas os pontevedreses e o pleno, que exerce a súa representatividade, despois de que a maioría votásemos a favor da reapertura de Raíña Victoria e do traslado do mercadiño ao centro".

Pola súa banda, a concelleira e avogada presentou os detalles dunha proposición que vai permitir "outorgarlle ao pleno as competencias e retirarllas ao alcalde, ou ao concelleiro do goberno no que delegue".

A edil explicou que, despois da presentación desta modificación, o seguinte paso será a elaboración dun informe por parte de secretaría do pleno que se levará a ditame a comisión, onde se poderán facer as alegacións pertinentes, antes de someterse ao seu debate e aprobación en pleno. O PP, ao ter maioría, podería aprobalo tanto coa abstención como co voto favorable do PSOE.