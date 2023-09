O informe de Secretaría conclúe que o acordo do Pleno para abrir ao tráfico Reina Vitoria non é vinculante

O informe emitido pola Secretaría do Pleno do Concello de Pontevedra conclúe que "non teñen carácter xuridicamente vinculante para o goberno municipal" o acordo adoptado na sesión plenaria do pasado 31 de xullo cos votos do PSOE e Partido Popular para abrir a avenida de Raíña Vitoria ao tráfico e para eliminar “lombos” ou redutores de velocidade nas chamadas vías que dan acceso a centros hospitalarios.

Naquel pleno os dous partidos da oposición sacaron adiante ambas as iniciativas impoñéndose cos 16 votos que suman os seus concelleiros aos 9 edís do goberno en minoría do BNG.

O informe da Secretaría do Pleno argumenta que "o contido de ambos os acordos responde a competencias propias da Alcaldía" e que "esixirían para a súa execución dunha actividade extra que tamén se sitúa no marco competencial do goberno local".

Finalmente, tamén recolle este informe que "as propostas presentadas implican gastos con cargo aos Orzamentos en curso, o que podería afectar á iniciativa para a súa modificación (e mesmo para a súa xestión) que se residencia na Alcaldía e na Xunta de Goberno".