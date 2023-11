Agridoce regreso ao mar das mariscadoras, con dificultade para lograr a cota e preocupación para Nadal

O marisqueo a pé regresou este luns á Ría de Pontevedra tras a inactividade á que se viu obrigado o sector pola elevada mortalidade de ameixa das últimas semanas. Nesta xornada de regreso, a sensación resultou agridoce, pois as mariscadoras e mariscadores lograron recoller os cinco quilos de cota, pero con dificultade, e confirmaron que a campaña de Nadal preséntase "complicada".

Mari Carmen Vázquez, patroa maior da confraría de Lourizán, explicou que os seus compañeiros baixaron á praia como estaba previsto, ás 8.30 horas, e ata as 10.30 horas non empezaron a chegar a terra os primeiros. Ás 11.00 horas moitos non lograran recoller a cota, fixado en cinco quilos.

"Iso significa algo, que lle dera traballo coller cinco quilos de ameixa. Antes, nunha hora e pico xa ían con oito ou dez quilos e hoxe costoulles coller cinco", lamenta esta mariscadora.

Este luns estaban convocadas para regresar á praia 463 mariscadoras e mariscadores a pé das confrarías de Raxó, San Telmo e Lourizán, todas afectadas pola mesma situación a mediados de novembro: a auga doce derivada dos temporais e exceso de choiva das semanas anteriores baixou a salinidade da auga e provocou a morte masiva da ameixa.

Nas dúas últimas semanas de descanso, os bancos marisqueiros puideron recuperarse un pouco e xa había ameixa viva, pero pouca e pequena. Durante a mañá deste luns, as mariscadoras estiveron por todo o banco marisqueiro, non en zonas acoutadas como adoitan organizar, e "a xente ía atopando, pero costáballe. Algunha, morta. Outra, aberta".

Ás catro hora da marea, coa marea xa subindo, confirmouse esa dificultade para lograr coller cinco quilos. Foi máis fácil coller a ameixa fina, pero a xapónica foi "moi complicado". E tamén os mariscadores de á boia constataron esa escaseza de bivalvo.

Ademais de ter unha primeira xornada agridoce, o sucedido xerou preocupación para a época forte do ano, o Nadal. "A campaña de Nadal vai ser un pouco complicada porque as mareas dan para menos", lamenta Maricarmen Vázquez.

Así, a marea deste luns foi moi boa, baixou moito e puideron centrarse nas zonas máis baixas da praia. Alí había máis ameixa porque supostamente afectoulle menos a auga doce, pero na zona alta "nalgúns puntos, non había nada".

As mareas de decembro adoitan ser peores e non é habitual que poidan ir a zonas tan baixas, de modo que auguran complicacións. "Baixa pouco o mar e vai ser complicado", lamentan.

Algunhas mariscadoras de Lourizán que saíron este luns comentaron que a auga seguía doce e outras que xa empezaban a notar sal. Por tanto, "foi unha semana de sol e norte, pero non foi suficiente para recuperar", conclúe a patroa maior.

O marisco morto xa non se pode recuperar e hai moito moi débil que é posible que tampouco porque levabamos un ano complicado xa antes dos temporais que o complicaron todo. Este 2023 foi de augas quentes e, cando empezou a chover en outubro, a ameixa estaba tan débil que non aguantou a baixada da salinidade. Agora, "a que queda é pequena e débil e a pequena non serve para comercializar" .

Esta situación abordouse nunha reunión a nivel provincial este luns e está previsto que se volva a tratar o xoves a nivel autonómica. Desde Lourizán, Maricarmen Vázquez sinala que é necesario que desde a Consellería de Mar búsquese "algunha fórmula" para que o sector poida saír adiante e recuperarse deste duro golpe.

O ocorrido xa se está analizando, pero eles necesitan solucións, "o único que queda é pelexar coas administracións e entre todos".