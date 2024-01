SOS do sector mexilloeiro galego: "Non sabemos que está pasando no mar"

Visita de Alfonso Rueda a la cooperativa mejillonera Amegrove © EFE / Salvador Sas Visita de Alfonso Rueda a la cooperativa mejillonera Amegrove © EFE / Salvador Sas

A preocupante situación que atravesa o marisqueo na comunidade galega, que está a rexistrar unha alta mortaldade de marisco nos últimos meses, parece que se está estendendo a outros sectores produtivos vinculados co mar.

Así o testemuñou este xoves Francisco Padín, presidente da cooperativa Amegrove, situada no Grove, unha das principais produtoras de mexillón en Galicia.

"Están a cambiar cousas no mar", alertou Padín ante o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que visitou as instalacións desta cooperativa, e ao que lle pediu que o goberno galego e o sector mexilloeiro "vaian da man" para buscar solucións.

O mexillón que se cría en bateas, segundo o responsable de Amegrove, "non crece e non se fixa", rexistrándose ademais un alto índice de mortaldade nunca antes visto en Galicia, o que lle levou a asegurar que "non sabemos que está a pasar no mar".

Ante esta situación, o sector reclamou á Xunta de Galicia que faga un "esforzo" en materia de investigación para analizar os factores que están a condicionar a súa actividade e saber como facer fronte aos cambios que se están rexistrando "para producir máis e mellor"

"É xusto pedir a axuda do noso goberno", sinalou Francisco Padín, tras lembrar que o seu sector "xera emprego e riqueza" en Galicia e que "non paramos nin sequera en pandemia para achegar alimento a toda a sociedade".

A esta reclamación sumouse tamén o presidente da Asociación Galega de Depuradores de Moluscos (Agade), Francisco Fariña, que reivindicou ademais que o Goberno rebaixe o IVE aos produtos do mar "igual que aos de terra" ao ser de primeira necesidade.

Ademais, Fariña denunciou a "aplicación inxusta" da actual Lei de Costas que están a sufrir moitas empresas relacionadas co mar e que "non teñen outra posibilidade" que estar instaladas na costa galega, provocando inseguridade xurídica na súa actividade.

Ante estas peticións, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacou a relevancia económica e social de todo o complexo industrial asentado na costa galega, empresas que "moven a economía, dan postos de traballo e que non están aí por capricho".

En Galicia, segundo Rueda, "somos os máis interesados en protexer o noso litoral", polo que reclamou ao Goberno central que lles permita ordenar a costa galega "e se nos queren dar as competencias que nos deixen facer unha lei para regulala".

"O que non ten ningún sentido é que nalgúns sitios se permita e en Galicia, nas mesmas condicións e cos mesmos textos legais, se nos diga que non", asegurou o presidente galego, que avanzou que esta será unha reivindicación "que imos seguir facendo".

Desde "despachos de Madrid", segundo Alfonso Rueda, "non se nos pode dicir que non se pode xestionar e ordenar a nosa costa cando levamos anos facéndoo moi ben".

Con respecto ao apoio ao sector mexilloeiro, Rueda defendeu que Galicia ten un "produto magnífico", polo que avogou por seguir traballando para manter ao sector "non só a pé de mar senón en todo o que se move para que chegue aos consumidores".

Para iso, apostou por seguir promocionando a marca Galicia nos produtos do mar, ao entender que "é sinónimo de calidade" e os consumidores saben que "pagan por un produto excepcional", para o que se incentivarán novas campañas de promoción.