Noventa tiradores afinan a puntería e mostran a súa destreza liberando reféns en Cernadiñas Novas

Campionato de Tiro Virxe do Pilar en Cerniñadas Novas 2023 © Mónica Patxot

Que pasa se uns terroristas collen reféns nun almacén, unha vivenda e/o un garaxe? Como deben actuar as Forzas de Seguridade para solucionar o perigo? Desde este luns, e durante toda a xornada do martes, 90 profesionais compiten no campo de tiro de Cernadiñas Novas, na pontevedresa parroquia de San Andrés de Xeve, para ver quen ten maiores destrezas para saír airoso da situación.

Trátase de 90 profesionais que traballan na Garda Civil, a Policía Nacional, a Brigada Galicia VII Brilat ou as policías locais de Pontevedra, Poio, Vigo ou Nigrán. E todos participan na 33 edición do Campionato de Tiro e Percorridos de Tiro Virxe do Pilar organizado por gardas civís da provincia.

A diferenza de anos anteriores, este 2023 a presenza feminina é testemuñal, pois só está prevista a participación dunha muller, sendo o resto homes.

A competición simula o acceso a un almacén, unha vivenda ou un garaxe onde uns terroristas apostáronse con reféns e o obxectivo é entrar, neutralizar aos terroristas e salvar os civís sen danos.

Durante a competición, os participantes deben mostrar a súa destreza en dous percorridos con arma curta e nun deles tamén con rifle de longa distancia, de precisión.

O campionato comezou este luns e, a diferenza de anos anteriores, os participantes están a competir con bo tempo, fronte á choiva doutras edicións. Na primeira xornada, a participación foi máis reducida e espérase que o groso dos participantes desprácense ata Cernadiñas Novas este martes.

Os participantes compiten en modalidade individual e por equipos dun máximo de cinco tiradores e, unha vez finalizado o campionato, procederase á entrega de premios e o sorteo dunha serie de agasallos, de tal forma que todos os participantes levarán algo ás súas casas.

Como colofón, terán unha cea de confraternidade cun equipo da Garda Civil de Boiro aos fogóns preparando churrasco.