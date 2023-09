Augas de Galicia limpa o treito interurbano do río Baltar

Augas de Galicia está a executar actuacións de conservación e limpeza no treito interurbano do río Baltar, en Sanxenxo.

Os traballos están a desenvolverse no treito interurbano do río no seu percorrido por distintos lugares da parroquia de Santa María de Adina.

As tarefas céntranse na roza puntual e selectiva e na retirada de árbores e pólas caídas na canle para evitar atoamentos.

Unha vez finalizadas estas actuacións, o río quedará despexado de maleza, posibilitando así a circulación fluída das súas augas.

Augas de Galicia desenvolve estas accións para mellorar os leitos fluviais para acadar condicións naturais dos ecosistemas que favorezan os aspectos medioambientais e de uso social na contorna dos ríos.