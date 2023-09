María Ramallo sinala que os cen primeiros días deste mandato foron para "marcar a estratexia"

A alcaldesa, María Ramallo, e todo o Goberno local reuníronse esta semana para facer balance dos primeiros 100 días de goberno, un arranque de mandato que "está a acelerar todos os proxectos e obxectivos marcados para a vila nos próximos catro anos".

"O primeiro que quixemos facer foi marcar a estratexia, marcar unhas metas. Por iso, aprobamos a Axenda Urbana que marcará o camiño coa súa diagnose, estratexia e plan de acción", explicou Ramallo.

A partir de aí, asegura que "toca ir avanzando nos proxectos esenciais para a vila".

"Seguiremos entablando lazos e estreitándoos cada vez máis co Porto de Marín, un dos pulmóns industriais e empresariais máis importantes da provincia, e coa Escola Naval Militar, o noso campus universitario", engadiu.

O Goberno local tamén quere seguir buscando a colaboración de organismos "esenciais" para poder acadar financiación externa, como a Deputación de Pontevedra ou a Xunta de Galicia, especialmente coa Consellería de Infraestruturas.

Segundo enumera a alcaldesa, algunhas das obras que xa están adxudicadas e que están a piques de seguir coa transformación urbana de Marín son a marxe dos edificios da Avenida de Ourense e a mellora da mobilidade na Rúa do Forte. Tamén arrancará en breve a reconstrución do muro de Cividanes e retomouse a obra no Liceo Casino para convertelo nun Centro Xuvenil.

En materia de saneamento, esta executándose unha obra "fundamental", a que sacará do cauce do río Lameira o colector, renovarase e crearase unha senda fluvial.

En Cantodarea, despois de que Fenosa rematase coa canalización eléctrica, o Concello procederá á contratación da demolición do antigo Mercado para gañar un novo espazo para a veciñanza.

Marín ten en obras de renovación e mellora da piscina municipal, "que se están a executar en prazo", e a maiores o Concello ven de asinar un convenio para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade no Pavillón da Cañota. Ademais, lembara a alcaldesa que, solicitouse unha subvención para acometer ese mesmo proxecto no Pavillón do Sequelo e estanse a realizar melloras na nave de remo do Porto.

"Nas próximas semanas seguiremos anunciando proxectos e iniciativas nas que levamos tempo traballando como o gran equipo que somos: sólido, unido, engraxado, con visión de futuro, planificación e estratexia, trarando de buscar recursos para seguir impulsando as melloras necesarias e cubrir as necesidades dun concello coma o noso, dinámico e que cada vez crece nas súas infraestruturas urbanas, rurais, deportivas e culturais", manifestou Ramallo.

A alcaldesa rematou asegurando que para que este balance de 100 días luza así, o que hai "son moitas horas de esforzo, traballo e adicación, que seguirán nos vindeiros anos para estar á altura da confianza depositada pola veciñanza de Marín".